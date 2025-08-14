Borsa: Milano chiude positiva (+1,11%), balzo di Ferrari e Tim

agenzia

Brillante Leonardo, nuovo massimo di Poste, giù Unipol e Moncler

MILANO, 14 AGO – Ha chiuso l’ultima seduta prima di Ferragosto Piazza Affari. L’indice Ftse Mib in crescita dell’1,11% a 42.653 punti, tra scambi insolitamente brillanti per il periodo, pari a 2,88 miliardi di euro di controvalore, segno di un’operatività maggiore rispetto alla norma nella settimana centrale di agosto. In crescita a 77,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 4 punti al 3,49% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,71%. La regina di Ferragosto è stata Ferrari (+3,57%), spinta dagli analisti di Baptista Research, secondo i quali il titolo farà meglio del listino di riferimento (outperform). Sul podio anche Tim (+2,8%), in ripresa dopo una serie di 7 rialzi consecutivi, interrotti solo dal calo della vigilia. Brillante Buzzi (+2,65%), sull’onda lunga di un recente studio di JpMorgan sul settore delle costruzioni. Seguono Mediolanum (+2,27%), Generali (+2,03%) e Italgas. Pochi i segni meno, limitati a Unipol (-0,66%), Moncler (-0,65%), Stm e Iveco (-0,38% entrambe). In ordine sparso le banche, con rialzi per Intesa (+1,45%), Unicredit +0,83%) e Banco Bpm (+0,8%). Più cauta Mediobanca (+0,42%), poco mossa Mps (+0,15%), deboli Bper (-0,52%) e Popolare Sondrio (-0,51%).

