Borsa: Milano chiude positiva con il lusso, bene Stellantis

agenzia

In calo l'energia. Lo spread tra Btp e Bund stabile a 108 punti

MILANO, 06 DIC – La Borsa di Milano (+0,36%) chiude in rialzo, con i listini europei contrastati. A Piazza Affari si mette in mostra il settore del lusso con Moncler (+4,9%) e Cucinelli (+1,1%), con gli analisti che vedono una ripresa in Cina. Corre anche Stellantis (+3,2%). Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano invariato al 3,19%. Acquisti per Campari (+2,7%), Fineco (+2,2%), all’indomani dei dati sulla raccolta, e Ferrari (+2,2%). Nel listino principale avanza Tim (+1,2%), in linea con il settore delle Tlc in Europa. In luce Erg (+1,2%) e Recordati (+1,1%). In terreno positivo anche Stm (+0,8%), mentre si guarda agli investimenti nel settore dei semiconduttori, e Amplifon (+0,4%). In ordine sparso le banche. In rialzo Intesa (+0,6%), Banco Bpm (+0,4%), con quest’ultima alle prese con l’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit (+0,6%). In flessione Bper (-2,8%), Popolare Sondrio (-0,5%) e Mps (-0,2%). In calo l’energia, in linea con l’andamento del prezzo del petrolio. Tenaris cede il 2,9%, Saipem (-2%) e Eni (-0,2%). Deboli le utili dove Hera cede lo 0,9%, A2a (-0,5%) e Enel (-0,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA