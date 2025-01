Borsa: Milano chiude positiva con il lusso, vola Moncler

agenzia

In rialzo le banche, giù le auto. Lo spread Btp-Bund a 111 punti

MILANO, 16 GEN – La Borsa di Milano (+0,48%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Nel Vecchio continente brilla il settore del lusso dopo i conti di Richemont, mentre si attendono ulteriori tagli ai tassi d’interesse che potrebbero alimentare la crescita economica. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,65%. A Piazza Affari vola Moncler (+6,3%) e corre Cucinelli (+2,1%). In luce Nexi (+2,6%) e Leonardo (+2%). Il calo del prezzo del gas spinge le utility con Hera (+1,4%), Italgas (+1,2%), A2a (+1%) e Enel (+0,8%). Bene le banche con Poste (+0,6% a 14,29 euro) che non arresta la sua corsa ritoccando i massimi dall’Ipo di ottobre 2015. Sale Popolare Sondrio (+0,6%), Intesa (+0,5%) e Unicredit (+0,4%), poco mossa Mps (+0,01%), deboli Banco Bpm (-0,4%) e Bper (-0,5%). Acquisti su Generali (+0,6%), in attesa dell’accordo con Natixis, piatta Unipol (+0,01%) mentre sono state aggiornate le valutazioni delle agenzie di rating dopo la fusione per incorporazione di UnipolSai. Bene Azimut (+0,8%), con l’utile del 2024 e le prospettive per l’anno in corso. Nel listino principale scivola Iveco (-1,9%). Male anche Stellantis (-1%), con le stime delle consegne in calo nel quarto trimestre, e Pirelli (-1%). Male l’energia dove Saipem cede lo 0,9%, Tenaris (-0,5%) e Eni (-0,3%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA