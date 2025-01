Borsa: Milano chiude positiva con l’Europa, corre Iveco

agenzia

Bene Generali e Poste, giù Saipem. Spread Btp-Bund a 113 punti

MILANO, 15 GEN – La Borsa di Milano (+1,49%) chiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei. I mercati ritrovano il clima positiva dopo l’inflazione degli Stati Uniti, in linea con le attese, e le scommesse degli investitori sul taglio dei tassi da parte della Fed. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in calo a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,69%. A Piazza Affari in luce Prysmian (+4,4%). Bene anche Inwit, Recordati e Unipol (+2,9%). Festeggiano le banche con Unicredit (+2,03%), alle prese con l’offerta su Banco Bpm (+1,6%). In crescita Popolare Sondrio (+1%), Mps (+0,5%), Intesa (+0,1%). Poco mossa Bper (+0,01%). Sale Generali (+1,1%), in attesa del Cda del 20 gennaio sul cui tavolo dovrebbe esserci l’intesa di massima con Natixis. Acquisti su Tim (+0,5%), dopo la decisione dei giudici su Vivendi ed in attesa delle valutazioni sull’offerta per Sparkle. Acquisti su Poste (+1,46% a 14,20 euro), nuovo record storico dall’Ipo dell’ottobre 2015. Il titolo ha raggiunto anche il nuovo record di capitalizzazione a 18,55 miliardi di euro. Gli investimenti sull’intelligenza artificiale spinge Stm (+2,4%), in linea con il settore tecnologico europeo. Bene anche le utility, con l’andamento del prezzo del gas. A2a guadagna il 2,2%, Enel (+1,8%), Hera (+1,4%). In ordine sparso l’energia dove Eni sale dell’1,7% e Tenaris (+0,6%) mentre scivola Saipem (-4,8%). Seduta negativa anche per Nexi (-1,7%), Cucinelli (-0,5%) e Leonardo (-0,2%). Tra i titoli a minor capitalizzazione poco mossa Banca Ifis (-0,4%), alle prese con l’offerta su illimity (-0,7%).

