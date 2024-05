Borsa: Milano chiude sui massimi di seduta, Ftse Mib +0,79%

agenzia

Listino trainato da Saipem e Tim, in recupero le banche

MILANO, 27 MAG – La seduta di Borsa a Milano si chiude con gli indici sui massimi di seduta confermandosi la migliore in Europa. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,79% a 34.761 punti. Il listino è stato trainato da Saipem che ha guadagnato il 3,57% mentre Tim ha accelerato sul finale fermandosi in rialzo del 2,27 per cneto. Hanno ridotto le perdite, alcune girando in terreno positivo, le banche e in rosso sono rimasti solo una manciata di titoli. Tra i peggiori Mediolanum (-0,84%) e St (-0,63%).

