Borsa: Milano conferma calo (-0,45%), Fineco in luce a +3%

agenzia

Ancora vendite su moda e lusso. Spread stabile a 127,5 punti

MILANO, 16 LUG – La Borsa di Milano conferma l’andamento negativo. Il Ftse Mib cede lo 0,47% 34.216 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta piatto a 127,5 punti con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,72%. E’ in luce Fineco (+3%) al centro, secondo indiscrezioni, dell’interesse di private equity insieme a Banca Generali (+1,19%). In verde tra gli altri Pirelli (+0,71%) a cui Fitch ha alzato il rating. Marginali Snam (+0,12%). Italgas (+0,08%), Prysmian (+0,1%) Per il resto lusso e moda continuano a pagare la frenata dell’economia cinese. Moncler perde l’1,2%, Cucinelli lo 0,94%. Vendite anche su Ferrari e (-2,1%) e Amplifon (-1,6%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA