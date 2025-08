Borsa: Milano corre con le banche, bene Sondrio e Mediobanca

agenzia

Mercato non crede a nuove tasse. Sprint Leonardo, giù Campari

MILANO, 04 AGO – Avvio positivo per Piazza Affari, impegnata, al pari delle altre Borse europee, a riprendersi dalla brutta caduta di venerdì, innescata dai deludenti dati sul mercato del lavoro americano. L’indice Ftse Mib avanza dello 1,1% spinto dalle banche, con gli investitori scettici sull’introduzione di una nuova tassa sugli extraprofitti invocata dalla Lega. A guidare il listino sono la Popolare di Sondrio (+3%), Mediobanca (+2,1%), Unicredit (+1,8%), Mediolanum (+1,8%) e Leonardo (+1,8%), tallonate da Azimut (+1,7%), Banco Bpm (+1,7%) e Intesa (+1,6%). Positiva Generali (+0,5%) in attesa dei risultati e della risposta a Mediobanca sull’ops per Banca Generali (+0,9%), che l’ad Alberto Nagel sta riproponendo in alternativa a Mps (+1,7%). Prese di beneficio su Campari (-2,5%) dopo il rally di venerdì in scia ai conti, ancora deboli Ferrari (-0,6%) e Amplifon (-0,4%).

