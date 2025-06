Borsa: Milano debole (-0,2%), corre Diasorin, scivola Leonardo

agenzia

Lo spread scende sotto quota 92 punti, banche in ordine sparso

MILANO, 09 GIU – Imbocca la via del ribasso Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi e dopo un avvio poco mosso. L’indice Ftse Mib cede lo 0,2 a 40.520 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende sotto la soglia dei 92 punti a quota 91,9, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,6 punti al 3,46% e quello tedesco di 2,7 punti al 2,54%. Corre Diasorin (+1,19%), seguita da Saipem (+0,69%), Buzzi (+0,56%), Interpump (+0,51%) ed Eni (+0,3%). Scivola invece Leonardo (-1,22%) con Italgas (-0,88%), Hera (-0,87%), Prysmian (-0,72%) e Iveco (-0,67%). In ordine sparso i bancari Banco Bpm (+0,1%), Intesa (-0,1%), Mediobanca (-0,15%), Popolare Sondrio (-0,2%) ed Mps (-0,33%). Invariata Unicredit.

