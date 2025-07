Borsa: Milano debole (-0,9%) con l’Europa, giù Mps e Mediobanca

agenzia

L'euro tiene contro il dollaro, spread vicino ai minimi dal 2010

MILANO, 04 LUG – Mercati azionari del Vecchio continente sempre in calo senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, oggi chiusa per il giorno dell’Indipendenza. In particolare scivolano le Borse di Madrid (-1,6%) e di Milano, che oscilla su una perdita di un punto percentuale (-0,9%) con l’indice Ftse Mib. I due listini sono appesantiti soprattutto dai titoli bancari, che soffrono anche l’incertezza su dazi, mentre i mercati azionari di Parigi (-0,8%), Amsterdam (-0,7%) e Parigi (-0,5%) sono leggermente più cauti. Londra prova a contenere le perdite e segna una limatura dello 0,2%. L’euro resta forte contro il dollaro e sale dello 0,1% a 1,177 euro, con lo spread Btp-Bund su quota 84 punti base, vicino ai livelli minimi dal 2010. Sul fronte dell’energia il gas scende dello 0,4% a 33,4 euro al Megawattora, mentre il petrolio cede lo 0,7% a quota 66,5 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione Stellantis e Bper cedono il 2,4%, con Monte dei Paschi in calo di due punti percentuali a 6,92 euro. In calo dello 0,9% a quota 18,41 Mediobanca, mentre Generali è limata di mezzo punto percentuale. Tra i titoli principali il migliore è Recordati, che sale dello 0,8%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA