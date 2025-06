Borsa: Milano debole (-0,9%), pesa stacco cedole, cede Leonardo

agenzia

Spread in calo a 98,2 punti. Giù Poste, bene A2a e Tenaris

MILANO, 23 GIU – Piazza Affari si conferma debole all’indomani dell’attacco Usa agli Iran, con l’indice Ftse Mib in ribasso dello 0,92% a 38.872 punti e numerosi titoli che staccano la cedola. In calo a 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,8 punti sopra al 3,47%, mentre quello tedesco scende di 2,2 punti al 2,49%. Vengono scambiati ‘ex-dividendo’ Leonardo (-2,92%), Poste (-1,38%), Pirelli (-0,8%), Stm (-0,26%), Snam (+0,63%) ed Hera (+0,45%). Deboli Tim (-2,89%), Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%), nel giorno dell’insediamento del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. Segno meno anche per Saipem (-1,3%) insieme ai bancari Popolare Sondrio (-2,47%), Bper (-3,28%), Banco Bpm (-1,95%) e Unicredit (-1,38%). Più caute Mediobanca (-0,8%) e Intesa (-0,75%), poco sopra la parità Mps (+0,06%). Pochi i rialzi, limitati ad A2a (+1,2%), Tenaris (+0,92%), Terna (+0,86%), Enel (+0,71%) ed Eni (+0,25%), con il greggio in lieve calo (Wti -0,2% a 73,60 dollari al barile).

