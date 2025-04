Borsa: Milano debole (-1%), tonfo di Prysmian e Stellantis

agenzia

In stallo Ops di Unicredit su Banco Bpm. Accelera Generali

MILANO, 22 APR – Piazza Affari amplia di nuovo il calo dopo il passaggio di metà seduta, nel giorno dello stacco di alcune cedole, tra scambi piuttosto sottili per 1,2 miliardi di euro di controvalore dovuti al ponte tra Pasqua e il 25 aprile. L’indice Ftse Mib cede l’1% a 35.647 punti, con lo spread tra Btp e Bund stabile sui 118 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 1,4 punti al 3,62% e quello tedesco di 1,8 punti sotto al 2,45%. Staccano la cedola Prysmian (-3,76% rettificato), penalizzata insieme al resto del settore in Europa da una possibile pausa di Amazon sulla realizzazione di nuovi data-center, e Stellantis (-3,28% rettificato), penalizzata da taglio della raccomandazione degli analisti di Redburn da ‘buy’ a ‘neutral’. Riduce il calo Banco Bpm (-1,34%) su cui Unicredit (-1,16%) è in stallo per l’Ops, in assenza di chiarimenti del governo sulla golden power. Accelera Generali (+1,7%) nell’antivigilia dell’assemblea per il rinnovo delle cariche. Seguono Tim (+1,55%), Unipol (+1,48%), Italgas (+1,37%), Hera (+1,25%), Inwit (+1,2%) che ha avviato la prima fase del piano di riacquisto di titoli, Terna (+1,14%), Enel (+1,1%), Snam (+0,96%) e Intesa (+0,81%). Caute Popolare Sondrio (+0,29%), Bper (+0,1%), Mps e Mediobanca (+0,05% entrambe). Pesano Amplifon (-3,21%) e Diasorin (-2%), staccano la cedola Campari (-1,15% rettificato) e Iveco (-0,84% rettificato). Debole Saipem (-1,58%) alla vigilia dei conti trimestrali.

