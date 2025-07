Borsa: Milano debole ma bene le banche, giù Stellantis

agenzia

In calo anche Stm. Lo spread tra Btp e Bund stabile a 86 punti

MILANO, 16 LUG – La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei. I mercati restano alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte dei dazi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,58%. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre si attende che il Cda di Unicredit (-0,1%) faccia il punto sull’offerta per Banco Bpm (+0,9%). Sale Mediobanca (+0,7%), mentre continuano le vendite da parte dei soci del patto di consultazione e con l’amministratore delegato di Mps (-0,01%) a Londra per incontrare gli investitori sul fronte dell’offerta per piazzetta Cuccia. Tra le altre banche avanzano Intesa e Mediolanum (+0,5%). Poco mosse Bper e Popolare Sondrio (-0,08%), in vista della riapertura dei termini dell’offerta. Nel listino principale scivolano Stellantis (-3,3%), con l’addio al programma per l’idrogeno, e Iveco (-3,2%). Male Stm (-1,9%), dopo i risultati del trimestre della multinazionale olandese Asml.

