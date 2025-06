Borsa: Milano fiacca (-0,05%), balzo di Stellantis, giù Leonardo

agenzia

Spread a 93 punti. Bene Saipem, cedono Bper, Banco Bpm ed Mps

MILANO, 10 GIU – Appare fiacca Piazza Affari dopo 3 ore di scambi, L’indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 40.435 punti e si attesta a quota 93 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti sotto al 3,47% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,54%. Si conferma debole Leonardo, (-2,4%), in difficoltà insieme all’intero comparto della difesa in Europa per i timori di una minor spesa militare in Francia per problemi di budget. Allunga il passo invece Stellantis (+2,44%) con il procedere dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi. La segue Ferrari (+1,26%) mentre è poco variata Iveco (+0,1%). Brillante Saipem (+1,5%) seguita da Eni (+1%), sull’onda lunga dell’accordo con Ypf per la partecipazione al progetto Argentina Lng. Proseguono gli acquisti su Recordati (+0,83%), che ha ricevuto un’autorizzazione Usa per un nuovo test sanguigno mentre non si fermano le vendite sul comparto bancario. Cedono in particolare Popolare Sondrio (-1,6%) Bper (-1,45%). In calo Banco Bpm (-0,9%), Intesa (-0,8%), Mediobanca (-0,76%), Mps (-0,74%)e Unicredit (-0,7%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA