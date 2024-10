Borsa: Milano frena (-0,3%), balza Stellantis, giù Poste

agenzia

Lo Spread si assesta a 131,7 punti. Giù Amplifon ed Eni

MILANO, 09 OTT – Frena Piazza Affari dopo aver ondeggiato a cavallo della parità, con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,34% a 33.620 dopo diversi saliscendi. Si assesta a 131,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 punti al 3,55% e quello tedesco invariato al 2,24%. Rimbalza Stellantis (+1,27%) su indiscrezioni di un possibile via libera del governo alla cessione di Comau al fondo One Equity Partners annunciata lo scorso 25 luglio, all’indomani del silenzio del ministro delle Imprese Adolfo Urso sul possibile esercizio del ‘golden power’. In luce anche Iveco (+1,08%), Pirelli (+1,06%), Recordati (+0,77%) e Tim (+0,63%). Deboli invece Poste (-1,42%), Amplifon (-1,06%), Diasorin (-1,05%) ed Eni (-0,77%), con il greggio in lieve calo (Wti -0,15% a 73,46 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa. Segno meno anche per Unicredit (-0,75%), Bper (-0,68%), Popolare Sondrio (-0,66%), Mps (-0,59%) e Intesa (-0,5%).

