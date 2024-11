Borsa: Milano galleggia, pesano Prysmian e Fineco

agenzia

Bene le banche. Lo spread Btp e Bund a 127 punti

MILANO, 05 NOV – La Borsa di Milano (+0,03%) prosegue poco mossa, in linea con gli altri listini europei. I principali listini del Vecchio continente si mostrano cauti in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 127 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,69%. A Piazza Affari pesano Prysmian e Fineco (-1%). Male anche Mediobanca e Mps (-0,5%). Debole Stellantis e Tim (-0,2%). Nel listino principale in luce Popolare di Sondrio (+1,1%). Bene anche Unicredit (+0,7%), Banco Bpm (+0,5%), Bper (+0,4%). Poco mossa Intesa (+0,02%). In luce Amplifon e Leonardo (+0,8%). In ordine sparso il settore del lusso con Moncler (+0,2%) e Cucinelli (-0,2%).

