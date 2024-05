Borsa: Milano gira a +0,24% con le banche, giù Tim e Pirelli

agenzia

Lo spread è a 131,6 punti. Il rendimento cala al 3,97%

MILANO, 30 MAG – La Borsa di Milano, dopo un avvio in calo, recupera terreno e gira in rialzo con il Ftse Mib che segna un +0,24% a 34.234 punti. A far rialzare la testa al listino sono le banche con in prima fila Bper (+2,77%), Mps (+1,81%) che recupera dopo il calo della vigilia sulla nuova inchiesta avviata dalla procura di Milano sulla gestione dei crediti deteriorati nei bilanci 2026 e 2017 e Banco Bpm (+1,46%) . Tra gli atri bene Erg (+3%). Sotto pressione Tim dopo la trimestrale. Il titolo cede il 7,5% . Pirelli perde il 4,5% dopo l’uscita di Silk road che ha collocato il il suo 9% al 5,76 euro, a forte sconto con il titolo che viaggia ora a 5,89 euro. Lo spread tra Btp e Bund è a 131,6 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 3,97%.

