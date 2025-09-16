Borsa: Milano gira a -0,5%, Mps e Mediobanca le peggiori

agenzia

Acquisti su Stellantis. Lo spread oscilla su 78 punti

MILANO, 16 SET – La Borsa di Milano cambia immediatamente passo e segue l’Europa che guarda all’evoluzione dei raid notturni su Gaza. Il Ftse Mib cede lo 0,5% a 42.826 punti con Mps che lascia l’1,9% nel giorno della riapertura dell’offerta su Mediobanca che cede l’1,36%. Tra gli altri vendite su Unipol (-1,29%), Intesa Sanpaolo (-1,25%), Generali (-1,14%) e Tim (-0,9%). Sul versante opposto Ferrari che guadagna un +2,11% ed è la migliore. Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 78 punti base mentre il rendimento del decennale italiano scende al 3,458% leggermente meno dell’oat francese che è sopra il 3,46%. Il differenziale tra i due titoli resta azzerato.

