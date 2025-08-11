Borsa: Milano gira in calo (-0,1%), giù Buzzi, corre Unipol

agenzia

In luce Tim e Recordati, deboli Moncler, Stm, Nexi e Prysmian

MILANO, 11 AGO – Gira in alo Piazza Affari a circa un’ora dalla chiusura e gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,07%, Nasdaq +0,2%). Si mantiene a 78,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,6 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,69%. Pesano Buzzi (-2,81%), sull’onda lunga della semestrale e con le valutazioni degli analisti, focalizzate sul taglio delle stime per l’intero esercizio, Stm (-1,24%) e Moncler (-1,2%). Sugli scudi Unipol (+3,46%), che recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì scorso a seguito della semestrale. Bene anche Tim (+2,86%) e Recordati (+2,27%), più caute Inwit (+0,77%), Italgas (+0,75%), Generali (+0,51%) e Cucinelli (+0,41%). Contrastate Ferrari (+0,29%) e Stellantis (-0,25%), così come Banco Bpm (+0,43%), Bper (+0,34%), Intesa (-0,43%), Popolare Sondrio (-0,37%), Mps (-0,25%) e Mediobanca (-0,1%).

