Borsa: Milano gira in calo con le banche, Stellantis -2%

agenzia

Corrono Leonardo e Unipol. Lo spread Btp-Bund a 122 punti

MILANO, 08 APR – La Borsa di Milano (-0,5%) gira in calo dopo un avvio tonico. A Piazza Affari pesano le banche. Male Stellantis che cede il 2%. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 122 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,81%. Seduta negativo per Amplifon e Tim (-1,6%). Tra gli istituti di credito in calo Mps e Bper (-1,5%), Popolare Sondrio, Intesa e Unicredit (-1,4%). Mediobanca (-1,1%) e Banco Bpm (-0,9%). Vendite su Stm (-0,6%), Enel e Ferrari (-0,4%). Corrono Leonardo (+3,3%) e Unipol (+3,1%). In deciso rialzo anche Mediolanum e Fineco (+1,1%), con i dati sulla raccolta. Bene Recordati (+0,5%) e Campari (+0,4%).

