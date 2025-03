Borsa: Milano gira in calo con l’Europa, pesa il lusso

agenzia

In luce le banche. Lo spread tra Btp e Bund a 110 punti

MILANO, 24 MAR – La Borsa di Milano (-0,2%) gira in calo, in linea con i listini europei che hanno rapidamente ridotto i rialzi della mattinata. I mercati attendono l’avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Lo spread tra Btp e Bund sale a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88%. Nel Vecchio continente andamento negativo per Londra (-0,2%), Parigi e Francoforte (-0,1%). Poco mossa Madrid (-0,04%). A Piazza Affari pesano il lusso e l’energia. In netto calo Moncler (-1,9%) e Cucinelli (-0,9%). Male anche Campari (-1,4%), Prysmian e Ferrari (-1,3%). Tra le utility male Enel (-1,1%) e A2a (-1%). Nel listino principale prosegue la corsa di Mediolanum (+2,4%), promossa dagli analisti di Jp Morgani e Deutsche Bank. Acquisti su Mps (+1,2%), Popolare Sondrio (+1,1%) e Unicredit (+0,9%). Positiva Tim (+0,2%), dopo lo sprint iniziale con la vendita del 5% da parte di Vivendi. In forte rialzo le azioni di risparmio che guadagnano il 2,7% a 0,3384 euro. Nel comparto assicurativo sale Unipol (+1,1%), mentre è poco mossa Generali (+0,03%), alle prese con le vicende legate all’assemblea per il rinnovo del Cda.

