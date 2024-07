Borsa: Milano gira in rialzo con le banche, Europa fiacca

agenzia

Scivola il lusso e l'energia. Spread tra Btp e Bund a 127 punti

MILANO, 16 LUG – La Borsa di Milano (+0,1%) gira in positivo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei che si mostrano fiacchi. Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Fineco (+3,3%) che corre grazie alle ricostruzioni di stampa su un presunto interesse dei fondi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 127 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,71%. Nel Vecchio continente sono in calo Parigi (-0,6%), mentre si decidono le sorti del prossimo governo, Francoforte e Madrid (-0,4%) e Londra (-0,3%). Prosegue la scia negativa dell’energia (-1%) e settore del lusso (-1,3%), con la Cina che rallenta. Scivolano Hungo Boss (-7,3%), B urberry (-4,3%), dopo le trimestrali, e Kering (-3,5%). A Piazza Affari vendite su Cucinelli (-1,1%) e Moncler (-0,5%). Nel listino principale male Saipem (-1,5%) ed Eni (-1,4%). Brillano le banche e, oltre a Fineco, corrono Popolare Sondrio (+2,2%) e Bper (+1,7%). Acquisti anche per Intesa e Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,7%) e Mps (+0,6%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA