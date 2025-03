Borsa: Milano in allungo (+1,4%), balzo di Buzzi e Saipem

agenzia

Spread stabile a 110,5 punti, deboli Amplifon e Italgas

MILANO, 12 MAR – Allunga il passo nel finale Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib in crescita dell’1,4% a 38.226 punti, quando manca circa mezz’ora alla chiusura. Stabile a 110,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,2 punti al 4% e quello tedesco in crescita di 0,3 punti poco sotto al 2,9%. Vero e proprio balzo di Buzzi (+5,95%), favorita dalle attese su un imminente cessate il fuoco in Ucraina, premessa per l’avvio della ricostruzione. Segue a ruota Saipem (+5,49%), che ritrova quota 2 euro. In luce anche Prysmian (+4,92%) e la squadra delle banche, da Mps (+3,86%) a Unicredit (+3,21%), Popolare Sondrio (+2,5%), Banco Bpm (+2,11%) e Bper (+2,05%). Relativamente pochi i segni meno, limitati ad Amplifon (-1,94%), Italgas (-1,7%), che procederà con un aumento di capitale da oltre 1 miliardo per finanziare l’acquisizione di 2iRete Gas. In calo anche Leonardo (-1,05%) e Terna (-1,03%). Sprint della Juventus (+4,79%) tra i titoli a minor capitalizzazione, spinta da ipotesi di riassetto smentite però da Exor (+0,7%).

