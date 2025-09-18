Borsa: Milano in avvio +0,64% con Prysmian, StM, Mp

agenzia

Bene anche Mediobanca e Ferrari. Ftse Mib a 42.222 punti

MILANO, 18 SET – La Borsa di Milano in avvio è in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,64% a quota 42.222 punti Tra i titoli in evidenza Prysmian (+1,7%), StM (+1,56%), Ferrari (+1,39%). Bene Mps (+1,34%) e Mediobanca (+1%) mentre oggi sono attese le dimissioni del cda di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell’opas da parte di Siena. Tra i titoli sotto vendita Nexi (-0,95%), Campari (-0,7%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA