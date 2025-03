Borsa: Milano in calo con auto e banche, in luce Tim +4%

agenzia

In calo Mfe con l'opa su Prosieben. Spread Btp-Bund a 110 punti

MILANO, 27 MAR – La Borsa di Milano (-0,7%) si mostra nervosa, in linea con gli altri listini europei dopo l’annuncio di Donald Trump sui dazi per le auto. A Piazza Affari scivola Stellantis (-5%) mentre corre Tim (+4%), quest’ultima con l’ipotesi che Poste (-0,6%) rilevi una quota del 10% di Vivendi. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,86%. Nel listino principale seduta difficile anche per Cucinelli e Ferrari (-2,2%) e Pirelli (-2%), quest’ultima nel giorno del Cda per l’approvazione del bilancio ed il confronto con i soci cinesi. Andamento negativo per le banche mentre proseguono le mosse per le operazioni in corso di consolidamento del settore. Scende Unicredit (-1,3%), nel giorno dell’assemblea per il bilancio e per l’offerta di Banco Bpm (-0,7%). Oggi si riunisce il consiglio d’amministrazione della banca guidata da Giuseppe Castagna. Il board, già convocato da tempo, affronterà anche il tema del danish compromise dopo il parere negativo della Bce. In calo Mfe con le azioni di tipo A che cedono lo 0,4% e quelle di tipo B il 2,8%, all’indomani dell’opa su Prosieben (-4,6%).

