Borsa: Milano in calo con il lusso e le auto, sale Unicredit

agenzia

Deboli le utility e l'energia. Spread Btp-Bund a 115 punti

MILANO, 03 GEN – La Borsa di Milano (-0,6%) peggiora e prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano il settore delle auto e il lusso, con gli investitori che guardano ai dazi annunciati da Trump ed alla debolezza della crescita economica cinese. Lo spread tra Btp e Bund scende a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,53%. Nel listino principale si mette in mostra Unicredit (+0,4%), alle prese con l’ops su Banco Bpm (-0,2%). Fiacche le altre banche con Mps (-0,6%) e Bper (-0,7%). Poco mossa Intesa (-0,09%). Sale anche Mediobanca (+0,2%) e Prysmian (+0,1%). In fondo al listino Stellantis (-2,8%) e Iveco (-1,6%). Sul fronte del lusso male Cucinelli (-0,9%) e Moncler (-0,4%). In calo Tim (-1,2%) e Pirelli (-1,1%). Fiacche le utility e l’energia dopo la performance positiva della vigilia. Saipem (-0,5%), Eni (-0,4%), Enel (-0,3%) e A2a (-0,2%).

