Borsa: Milano in calo con le banche, scivola Stellantis

agenzia

In controtendenza Eni e Leonardo. Lo spread Btp-Bund a 94 punti

MILANO, 13 GIU – La Borsa di Milano (-1,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei dopo le tensioni tra Israele e Iran. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,3%). Male anche Nexi (-2,9%) e le banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 94,9 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,41%. Nel listino principale sono in calo Popolare di Sondrio (-2,6%), Mps (-2,5%), Mediobanca (-2,4%), Unicredit e Bper (-2,3%). Contiene le perdite Intesa (-1,5%). Giù anche il settore del lusso dove Cucinelli lascia sul terreno il 2,5% e Moncler (-2,1%). Male Campari (-2,4%), Tim (-2,1%) e Stm (-2%). Il balzo del petrolio spinge Eni (+2%), Saipem e Tenaris (+0,6%). Positivo anche Leonardo (+1,6%).

