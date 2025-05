Borsa: Milano in calo con l’effetto dividendi, in luce le banche

agenzia

Sale Bper, giù Moncler. Lo spread tra Btp e Bund a 101 punti

MILANO, 19 MAG – La Borsa di Milano (-1,20%) chiude in calo, con l’effetto negativo del pagamento delle cedole di 74 società di cui 24 nel listino principale. Il pagamento dei dividendi ha peso per l’1,77%, mentre gli altri listini europei hanno concluso in positivo. Lo spread tra Btp e Bund conclude a 101 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,59%. A Piazza Affari corrono le banche mentre si guarda alle mosse in atto nell’ambito del consolidamento del settore. Al netto dell’effetto dello stacco del dividendo mostrano i muscoli Bper (+4,7%), Mps (+3,8%) e Popolare Sondrio (+3,5%). Bene anche Banco Bpm (+2,9%), alle prese con l’offerta di Unicredit (+1,3%). Acquisti anche Intesa e Fineco (+1,1%). Vola Banca Ifis (+5,6% a 23,70 euro) nel primo giorno dell’Opas su illimity bank (+3,31% a 3,81 euro). Avanzano Leonardo (+2,1%), Tim (+1,6%) e Nexi (+1,4%). Bene Recoardi (+1,2%) e Pirelli (+1%). Giornata negativa per il settore del lusso con Moncler (-2,2%) e Cucinelli (-0,9%). Vendite su Stellantis (-1,3%), Stm e Ferrari (-1,1%). Male anche Campari (-1%). Balzo per Fincantieri (+3,8%), nel giorno della presentazione delle prospettive del business della subacquea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA