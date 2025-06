Borsa: Milano in calo con l’Europa, pesano le banche

agenzia

Brillano Stellantis e Leonardo. Lo spread Btp-Bund a 91 punti

MILANO, 25 GIU – Chiusura in calo per la Borsa di Milano (-0,39%), in linea con gli altri listini europei. Sotto i riflettori le prossime mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. A Piazza Affari brillanto Stellantis (+3,09%), promossa da Jefferies, e Leonardo (+2,7%). Lo spread tra Btp e Bund chiude a stabile a 91 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,47%. A Piazza Affari pesano le banche con lo sguardo rivolto alle operazioni di consolidamento del settore. Male Unicredit (-1,6%), Popolare Sondrio e Bper (-1,4%). Cali più contenuti per Intesa (-0,7%), Mps (-0,6%), nel giorno del via libera della Bce all’operazione su Mediobanca (-0,6%), e Banco Bpm (-0,6%). Nel listino principale vendite per Stm (-1,9%), in linea con il settore europeo, Recordati (-1,7%), Cucinelli (-1,2%) e Moncler (-0,9%). Giornata negativa anche per l’energia dove A2a cede l’1,1%, Enel (-1%), Eni (-0,9%). Acquisti per Ferrari (+2,2%), Tim (+1,6%) e Pirelli (+0,9%). In moderato rialzo il comparto assicurativo con Generali (+0,1%) e Unipol (+0,03%).

