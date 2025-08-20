Borsa: Milano in lieve calo (-0,2%), corre Fineco, cede Saipem

agenzia

Lo spread sfiora 90 punti. Cedono Prysmian, Moncler e Stellantis

MILANO, 20 AGO – Dimezza il calo Piazza Affari a fine mattinata, con l’indice Ftse Mib in ribasso dello 0,2% a 42.934 punti. Sfiora i 90 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,1 punti al 3,53% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,72%. Corre Fineco (+1,9%) insieme a Mediolanum (+1,33%), mentre appaiono fiacche Unicredit (-0,49%), Bper (-0,46%), Intesa (-0,3%) e Mediobanca (-0,2%), alla vigilia dell’assemblea per l’Ops su Banca Generali (invariata). Acquisti su Snam (+1,28%), Terna (+0,68%), Italgas (+0,6%), Leonardo (+0,58%) e Poste (+0,5%). Prevalgono invece le prese di beneficio su Saipem (-2,18%), che azzera il rialzo precedente. Cedono per l’analogo motivo Prysmian (-2,07%), Moncler (-1,49%), Tenaris (-1,3%) e Stellantis (-1,25%). Poco mossa Iveco (-0,11%) all’indomani del deposito alla Consob del documento dell’Opa di Tata (-1,52% a Mumbai) a 14,1 euro per azione dopo lo scorporo delle attività per la difesa di Idv. Sotto la parità Stm (-1,08%), Tim (-0,9%), Cucinelli (-0,87%) e Campari (-0,41%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il balzo di Orsero (+2,12%), deboli invece Alerion (-5,95%) ed Eph (-5,77%).

