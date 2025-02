Borsa: Milano in positivo (+0,2%), svetta Leonardo, cede Stm

agenzia

Vendite su Moncler e Pirelli

MILANO, 25 FEB – La Borsa di Milano si porta in terreno positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% grazie alla spinta che arriva da Leonardo (+1,59%), bene intonato come gli altri titoli della difesa e per le ipotesi di una nuova alleanza. Bene anche Unicredit (+0,75%), Fineco (+0,68%) ed Eni (+0,67%). Male invece Stm (-1,21%) anche per l’idea che Trump possa dare una stretta ai chip cinesi mentre Les Echos scrive che il governo Meloni vorrebbe un nuovo ceo per il gruppo franco-italiano. Vendite poi sui Moncler (-0,94%), dopo che Bernstein ha tagliato la raccomandazione sul titolo a ‘market perform’, e su Pirelli (-0,65%) alla vigilia dei conti annuali.

