Borsa: Milano in rialzo (+0,13%) con Azimut

Cauto progresso in tutta Europa, Parigi +0,37%

MILANO, 11 GIU – Gira in rialzo la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib sale dello 0,12% sostenuto da Azimut (+1,5%), Prysmian (+0,9%) e St (+1,1%). Prosegue pesante Nexi (-1,9%). Tutte le Borse in Europa si muovono con cautela con Parigi in rialzo dello 0,37%, Francoforte dello 0,29% e Londra dello 0,11 per cento. Lo spread tra Btp e Bund decennali si stringe a 91,2 punti con il rendimento del titolo italiano al 3,45 per cento.

