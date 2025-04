Borsa: Milano in rialzo (+1,7%), sprint di Leonardo e Unipol

agenzia

Acquisti su Mediolanum, Tenaris e Prysmian, debole Inwit

MILANO, 08 APR – Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz’ora di scambi dopo un rimbalzo registrato in apertura per archiviare le ultime 4 sedute di passione per i dazi Usa. L’indice Ftse Mib guadagna l’1,7% a 33.412 punti spinto da Leonardo (+5,79%), Unipol (+4,79%), Azimut (+3,62%), Buzzi (+3,59%) e Mediolanum (+3,52%). Acquisti anche su Fineco (+3,06%), Iveco (+3,04%), Tenaris (+2,67%), Stellantis (+2,56%) e Poste (+2,45%). Giuioda i rialzi delle banche Unicredit (+2,18%), seguita da Mps (+2%), Bpm e Popolare Sondrio (+1,3% entrambe) e Bper (+0,82%). Positive Prysmian (+1,8%), Ferrari (+1,55%), Eni (+1,48%) e Saipem (+1,45%),. Pochi i segni meno, limitati a Cucinelli (-0,4%), Nexi (-0,41%) e Inwit (-0,33%)

