Borsa: Milano in rialzo dello 0,64% con i petroliferi

agenzia

Bene Tim, Stellantis. Vendite su Ferrari. Spread a 115,5 punti

MILANO, 02 GEN – La Borsa di Milano conferma l’andamento positivo dell’avvio con il Ftse Mib che sale dello 0,64% a 34.405 punti. Lo spread tra Btp e Bund è, invece, in lieve calo a 115,5 punti ed è in flessione anche il rendimento del decennale italiano che è a quota 3,50%. In prima fila a Piazza Affari i petroliferi con Saipem in allungo (+3%), seguita da Tenaris (+2,2%) ed Eni (+1,74%). Tra gli altri passo deciso di Tim (+1,54%), Prysmian (+1,49%), Stellantis (+1,35%). Poco mossi i bancari con Intesa Sanpaolo che è la migliore (+0,54%). Poi Bper (+0,46%) e Unicredit (+0,45%). Vendite su Ferrari (-0,87%).

