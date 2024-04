Borsa: Milano in rialzo, in luce Leonardo e Mps

agenzia

In flessione Amplifon. Lo spread tra Btp e Bund a 131 punti

MILANO, 25 MAR – La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue in rialzo con le banche. A Piazza Affari si mettono in luce Leonardo (+1,5%) e Mps (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,63%. Nel listino principale seduta positiva per Bper (+0,8%), Unicredit (+0,6%), Intesa (+0,5%) e Banco Bpm (+0,4%). Acquisti per Stellantis e Tim (+0,5%), quest’ultima dopo le performance negative della scorsa settimana. Positiva l’energia dove Saipem guadagna l’1,1%, Eni (+0,5%) e Tenaris (+0,1%). In negativo per Amplifon (-0,9%). Vendite anche su Nexi e Campari (-0,8%). Tra le società a minor capitalizzazione sale Webuild (+0,8%) a 2,29 euro, dopo l’uscita di Unicredit.

