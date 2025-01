Borsa: Milano in scia all’Europa punta su tech, auto e lusso

agenzia

Sugli scudi St, Moncler e Amplifon, in calo utility e difesa

MILANO, 06 GEN – Il 2025 si apre all’insegna della volatilità e gli investitori hanno avuto il primo ‘assaggio’ della psicologia dei mercati: le Borse europee si sono impennate sulle indiscrezioni di un possibile alleggerimento del piano sui dazi americani, hanno ritracciato quando il presidente Trump ha smentito la notizia per poi recuperare in chiusura di seduta. A Piazza Affari ha sempre tenuto la testa St (+7,9%) cavalcando la buona spinta dei tecnologici sulle attese per i piani di investimento di Microsoft sull’intelligenza artificiale. L’ipotesi che Trump possa mettere fine ai crediti d’imposta per i veicoli elettrici ha sostenuto il rialzo del settore auto con Stellantis (+3,9%), Pirelli (+4,13%) e Iveco (+3,7%). In luce Amplifon (+5,5%), dopo un report su Morgan Stanley che vede il settore degli apparecchi acustici in crescita. Acquisti sul settore del lusso, sempre influenzati dal tema dazi, dove Moncler ha guadagnato il 4,16% e Cucinelli il 3,87 per cento. Sugli scudi le banche con Unicredit (+3,12%), Mps (+2,4%), Banco Bpm (+2,2%). Scivolano in fondo al listino le utility A2a (-0,8%) ed Hera (-0,8%) mentre contiene le perdite sul finale Leonardo (-0,69%). Tecnologia, auto e lusso sono stati i più comprati in tutta Europa e hanno portato lo Stoxx 600 a guadagnare l’1 per cento. “Bisogna rimanere prudenti, Trump potrebbe dire qualcosa di diverso in qualsiasi momento”, ha dichiarato Andrea Tueni, responsabile del sales trading di Saxo Banque France, dopo la pubblicazione del rapporto del Washington Post.

