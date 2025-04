Borsa: Milano incerta (-0,5%) con l’Europa e Wall Street

agenzia

Giù Stellantis, recupera Stm

MILANO, 11 APR – Milano resta in calo (-0,5%) con le altre Borse europee alla luce dell’andamento incerto di Wall Street dove alcuni delle maggiori banche Usa hanno diffuso i conti del primo trimestre, ancora non influenzati dalla guerra dei dazi. A Milano è pesante Stellantis (-5,1%) per le stime del gruppo sulle consegne in calo, insieme a Generali (-3,6%) dato che si è ormai concluso il periodo per acquistare azioni da portare alla prossima assemblea, Ferrari (-2,5%) e Unicredit (-2,2%). In recupero invece Stm (+2,1%). Non si arresta il crollo del dollaro per i timori che il suo status di valuta di riserva mondiale venga eroso dal crescendo nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’oro si è impennato e l’euro ha toccato un massimo di tre anni. Fermi invece di Treasuries.

