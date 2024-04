Borsa: Milano lima calo e si muove sulla parità, spread stabile

agenzia

Sempre in evidenza utility e Tim, meno timore dal Medio Oriente

MILANO, 19 APR – La Borsa di Milano migliora più di altri listini ed azzera la flessione. Il Medio Oriente fa meno paura, con l’Iran che ha ridimensionato l’attacco da parte di Israele e anche lo spread tra Btp e Bund resta nell’area dei 142 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,9%. Piazza Affari segna un marginale -0,04% a 33.865 punti con i finanziari in recupero e l’evidenza delle utility. In testa Terna (+1,84%) ed Enel (+1,1%). Tra i titoli sotto la lente Tim guadagna l’1,5% in attesa dell’assemblea la prossima settimana. Salgono poi Diasorin (+1,4%) e Inwit (+0,96%). Sempre in frenata Saipem (-2,5%), seguita da StM (-1,3%) e Tenaris (-1,2%). Quanto agli altri mercati, Parigi cede lo 0,17%, Francoforte lo 0,63% e Londra lo 0,53%

