Borsa: Milano lima il calo (-0,46%) con l’Europa e Wall Street

agenzia

Iveco la peggiore, Stm limita le perdite. Giù Asml ad Amsterdam

MILANO, 16 APR – Piazza Affari resta in calo anche se ha limato le perdite (-0,46%) dopo l’avvio debole di Wall Street dove a essere sotto tiro sono in primo luogo Nvidia e i tecnologici del Nasdaq. Sui listini europei continuano a soffrire le aziende dei chip, dopo che l’amministrazione americana ha impedito a Nvidia di vendere il suo H20 in Cina mentre Asml (-5,8% ad Amsterdam) ha diffuso ordini inferiori alle aspettative e ha affermato di non saper quantificare l’impatto dei dazi. A Milano e a Parigi (-0,69%), contiene le perdite Stm (-1,33%) in un listino dove le peggiori sono Iveco (-3,99%), Leonardo (-3,24%) e Buzzi (-3,24%). A Francoforte (-0,59%) il produttore di semiconduttori Infineon è in ribasso del 2,22%.

