Borsa: Milano lima il rialzo, corre Stm

agenzia

Scivola Leonardo. Lo spread tra Btp e Bund a 115 punti

MILANO, 06 GEN – La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva ma lima il rialzo iniziale. A Piazza Affari corrono Stm (+3,6%), con le prospettive di investimento per l’intelligenza artificiale, e Amplifon (+2,8%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,59%. Seduta in rialzo anche per l’automotive dopo i cali delle precedenti sedute. Sale Stellantis (+1,3%), Pirelli e Ferrari (+0,8%) e Iveco (+0,6%). In ordine sparso le banche mentre si attendono gli sviluppi del risiko. Positive Mps (+0,9%), Banco Bpm e Bper (+0,5%), Unicredit (+0,2%), poco mosse Popolare Sondrio e Intesa (+0,06%). Acquisti per il settore della moda. Moncler guadagna l’1% e Cucinelli (+0,4%). In fondo al listino Leonardo (-3,3%). Male l’energia con Saipem (-0,9%), Eni (-0,3%), Tenaris (-0,1%). Vendite sulle utility con il calo del prezzo del gas. Hera (-0,7%) e A2a (-0,6%). Giù Campari (-0,4%), in linea con il settore europeo dopo l’allarme in Usa sui rischi delle bevande alcoliche per il cancro. Fiacca Tim (-0,7%).

