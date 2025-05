Borsa: Milano marginale a -0,08%, scatto di Amplifon e Italgas

agenzia

Vendite su Recordati e Fineco. Lo spread resta stabile a 108

MILANO, 07 MAG – Piazza Affari debole nei primi scambi così come il resto dei listini europei nel giorno della Fed. La Borsa di Milano è marginale a -0,08% con il Ftse Mib a 38.538 punti. Sul listino in evidenza Amplifon (+3,6%) all’indomani dei conti e Italgas (+1,8%) che la trimestrale l’ha diffusa oggi. Bene poi Poste (+1,26%) e Ferrari (+1,18%). Sul versante opposto vendite sui Recordati (-2,45) e Fineco (-2,35%), quest’ultima dopo i conti. Poco mossa Banco Bpm (-0,22%) che nel tardo pomeriggio diffonde la trimestrale. Sempre nel credito Unicredit segna un -0,11% e Bper un +0,02%. Positiva Popolare di Sondrio (+0,62%) dopo l’ennesimo record dell’utile. Mps segna invece un +0,05%. Tim che oggi riunisce il cda per i conti sale dello 0,14%. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 108 punti con i rendimento del decennale italiano che scende al 3,61%.

