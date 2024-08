Borsa: Milano mette a segno un robusto rimbalzo con le banche

agenzia

Brillano Mps e Unicredit. Lo Spread Btp-Bund chiude a 143 punti

MILANO, 07 AGO – La Borsa di Milano (+2,3%) mette a segno un robusto rimbalzo, in scia con l’Asia e Wall Street e in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, maglia rosa nel Vecchio continente, è sostenuta dalle banche e dall’energia. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 143 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,7%. Nel listino principale mostrano i muscoli Mps (+6,7%), dopo i risultati finanziari in forte crescita, e Unicredit (+4,8%). Tra gli istituti di credito in aumento anche Intesa (+2,8%), Banco Bpm (+2,1%) e Bper (+1,1%), dopo le semestrali. In crescita le assicurazioni con Unipol che guadagna il 2,6% e Generali (+2%). Seduta positiva per l’energia e le utility, con il petrolio che alza la testa e il gas ai massimi da inizio anno. Saipem sale del 2,4%, A2a (+2,3%), Eni e Enel (+2,1%). Acquisti per Prysmian (+3,8%), Nexi (+3,7%) e Tim (+2,9%). Rialzi più contenuti per Amplifon (+0,2%), Stellantis (+0,5%) e Pirelli (+0,6%). Fiacca Diasorin (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione chiudono in calo Caleffi (-5,5%) e Basicnet (-4,8%).

