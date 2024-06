Borsa: Milano oscilla a -1,9%, lo spread scende a 146 punti

agenzia

Parigi -1,2%, Francoforte -0,8%, Londra -0,98%

MILANO, 11 GIU – La Borsa di Milano dopo aver perso fino a -2,3%, oscilla a -1,9% con il Ftse Mib che si riorienta verso i 34mila punti. Le tensioni, dopo l’esito del voto in Europa, hanno messo sotto scacco i titoli di Stato ed in particolare quelli francesi. A pesare il terremoto politico scatenato in Francia dall’avanzata della destra del Rassemblement National di Marine Le Pen che ha spinto il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, a convocare elezioni anticipate. Lo spread tra Btp e Bund scivola a 146 punti dopo un massimo a 150 e scendono anche il rendimenti con il decennale italiano sotto il 4,1%. Tra la altre Piazze, Parigi cede l’1,2%, Francoforte lo 0,8% e Londra lo 0,98%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA