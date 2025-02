Borsa: Milano peggiora e cede l’1,3, pesano Ferrari e Prysmian

agenzia

A Piazza Affari brilla Pirelli. Spread Btp-Bund a 112 punti

MILANO, 27 FEB – La Borsa di Milano (-1,3%) peggiora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa il calo di Ferrari (-6,6%), dopo la vendita del 4% da parte di Exor, e quello di Prysmian (-6,2%), nonostante il balzo dell’utile nel 2024. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 112 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%. Nuova seduta in calo per Stellantis (-2,3%), dopo i risultati in flessione. Vendite anche su Eni (-2%), con l’utile netto rettificato a 5,2 miliardi in calo del 37%. Giù Stm (-1,8%), nonostante i risultati positivi di Nvidia, e Campari (-2%). Nel listino principale brilla Pirelli (+2,8%), con l’utile e ricavi in crescita. Bene anche Leonardo (+1,6%), mentre si guarda alle decisioni europee sulle spese per la difesa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA