Borsa: Milano peggiora e cede l’1,8%, pesano lusso e banche

agenzia

In controtendenza Eni. Spread Btp-Bund a 95 punti

MILANO, 13 GIU – La Borsa di Milano (-1,6%) peggiora, in linea con gli altri listini europei e con i future di Wall Street in calo. A Piazza Affari pesano le banche e il lusso. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,43%. Nel listino principale scivolano Popolare Sondrio (-3,4%) e Fineco (-3%). Male il lusso dove Cucinelli cede il 3,2% e Moncler il 2,5%. Tra le banche, dove si guarda al consolidamento e alle mosse della procura di Milano, male Banco Bpm (-2,7%), Bper (-2,4%), Unicredit (-2,3%) e Mediobanca (-2,1%). Contiene le perdite Intesa (-1,3%). Corrente di vendite per Stellantis (-3%), Campari (-2,8%) e Tim (-2,6%). In controtendenza Eni (+1,5%), con il balzo del prezzo del petrolio.

