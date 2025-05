Borsa: Milano poco mossa con l’Europa in calo, male Stellantis

agenzia

In luce le banche. Lo spread tra Btp e Bund stabile a 98 punti

MILANO, 28 MAG – La Borsa di Milano (+0,01%) chiude poco mossa, in controtendenza rispetto all’andamento negativo degli altri listini europei. Prosegue il collocamento del Btp Italia che nel secondo giorno raccoglie 2,14 miliardi con 63.946 contratti. In due giorni il titolo di stato ha raccolto 5,28 miliardi di euro. Lo spread tra Btp e Bund è stabile in chiusura a 98 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,53%. A Piazza Affari scivola Stellantis (-2,2%), nel giorno della scelta del nuovo amministratore delegato ed in linea con il settore europeo. In calo anche Iveco (-1,8%) e Ferrari (-0,6%). Vendite su Nexi (-1,6%), Moncler (-0,9%) e Cucinelli (-0,7%). Male Generali (-1,5%), mentre si guarda al futuro dell’operazione Natixis. Deboli Tim (-0,3%) e Poste (-0,1%). In ordine sparso l’energia con Eni (-0,3%), Tenaris (+3,8%) e Saipem (+1,9%). Nel listino principale l’attenzione resta centrale sul risiko bancario. Corre Banco Bpm (+2,4%), in vista del ricorso al Tar contro la decisione della Consob sull’ops di Unicredit (+0,8%), che a sua volta si rivolgerà al tribunale amministrativo contro il decreto per il golden power. Sale anche Mediobanca (+1,4%), alle prese con la scalata di Mps (+0,4%). Positive anche Popolare Sondrio (+0,4%) e Bper (+0,5%).

