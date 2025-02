Borsa: Milano poco mossa, volano Popolare Sondrio e Iveco

agenzia

In calo Bper, bene Unipol. Spread Btp-Bund a 106 punti

MILANO, 07 FEB – La Borsa di Milano (-0,03%) procede poco mossa, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dal risiko bancario con la Popolare di Sondrio (+6,7% a 9,9 euro) destinataria dell’offerta di scambio totalitaria lanciata da Bper (-5% a 6,54 euro). Bene Unipol (+0,7%), azionista di entrambe le banche. Nell’ambito del consolidamento del settore bancario è positiva Mps (+0,4%), all’indomani dei conti e con l’offerta lanciata su Mediobanca (-0,1%). Sale Unicredit (+0,6%), alle prese con l’operazione su Banco Bpm (+0,2%). Nel listino principale balzo di Iveco (+14%), dopo i risultati del 2024 con l’utile in crescita. Corre Tim (+4,1%), con le indiscrezioni sull’interesse di Iliad e di alcuni fondi. Gli investimenti americani sull’intelligenza artificiale spingono Stm e Prysmian (+1,2%). Seduta negativa per Recordati (-2,4%), Ferrari (-1,5%), Leonardo e Cucinelli (-1%). Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund è stabile a 106 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,43%.

