Borsa: Milano positiva (+0,2%), corrono Saipem e Generali

agenzia

Intermonte balza del 20% su Egm dopo l'Opa di Banca Generali

MILANO, 16 SET – Si mantiene positiva Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,2%, anche se al di sotto dei massimi della mattinata. In calo a 134,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,6 punti al 3,5%, mentre quello tedesco sale di 0,8 punti al 2,15%. Si conferma brillante Saipem (+4,24%) all’indomani di una commessa da 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) in Qatar. Seguono Unipol (+2,21%) e Generali (+2%), la prima promossa ad ‘outperform’ dagli analisti di Mediobanca con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 14 euro e una quotazione odierna di 9,71 euro, la seconda invece favorita dalla raccomandazione d’acquisto di Jefferies. In rialzo anche Unicredit (+1,29%), il cui amministratore delegato Andrea Orcel ha spiegato a un quotidiano tedesco che un’eventuale fusione con Commerzbank (-0,8% a Francoforte) può “creare valore per tutti gli stakeholder”. Piatta Banca Generali (Bene anche Generali (+0,91%), più cauta invece Banca Generali (-0,05%) che ha lanciato un’Opa totalitaria su Intermonte (+20% a 2,99 euro), rimanendo ancora sotto ai 3,04 euro annunciati dalla banca. Deboli Stm (-1,79%), in linea con l’andamento del settore in Europa, Interpump (-1,79%) Campari -0,97%) e la scuderia della banche. Popolare Sondrio cede lo 0,74%, Intesa lo 0,59%), Banco Bpm lo 0,47%), Bper lo 0,43% ed Mps lo 0,4%. In lieve calo Tim (-0,37%), contrastate Stellantis (+0,28%) e Iveco (-0,65%), in cauto rialzo Eni (+0,3%), favorita dalle quotazioni del greggio (Wti +0,47% a 68.96 dollari al barile).

