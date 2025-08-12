Borsa: Milano positiva (+0,4%), sprint di Leonardo, debole Mps

agenzia

Prosegue la corsa di Unipol, bene anche Enel, Eni e Stellantis

MILANO, 12 AGO – Piazza Affari si conferma positiva dopo oltre 3 ore e mezza di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 41.753 punti. Risale a 79 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,5 punti al 3,5% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,7%. Sugli scudi Leonardo (+1,5%), all’indomani del rialzo del rating a Bbb da parte di Fitch. Prosegue anche la corsa di Unipol (+1,3%), che si riporta sopra ai livelli dello scorso 7 agosto, prima dello scivolone del 3,8% a seguito dei conti semestrali diffusi l’indomani. Acquisti anche su Enel (+1%), Snam (+0,9%) e Poste (+0,85%), deboli invece Nexi (-0,83%), Amplifon (-0,8%) ed Mps (-0,75%), insieme a Banco Bpm (-0,47%) e Mediobanca (-0,33%). Si muovono in controtendenza Unicredit (+0,53%), Intesa (+0,52%) e Popolare Sondrio (+0,5%), poco mossa invece Bper (+0,05%). Acquisti su Prysmian, (+0,8%), Eni (+0,77%) e Saipem (+0,75%), in ‘finale’ per una commessa in Indonesia in consorzio con un operatore locale. Contrastati gli automobilistici Stellantis (+0,6%) e Ferrari (-0,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il balzo di BestBe Holding (+7,5%) e di Tesellis (+6%), già Tiscali, cedono invece Fidia (-3,66%) e Comer (-2,66%). Debutto sprint per Friends (+33,33%) sul mercato Egm, dedicato alle piccole aziende.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA