Borsa: Milano positiva (+0,45%), corre Leonardo, debole Stm

agenzia

Acquisti su Unipol, Enel ed Hera; cedono Eni e Stellantis

MILANO, 13 AGO – Piazza Affari si conferma positiva nei primi minuti di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,45% a 42.125 punti. Si assesta a 78 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 3,5% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,72%. Brillante Leonardo (+2,35%), al secondo rialzo consecutivo dopo una serie di 3 ribassi dallo scorso 7 agosto. Segue Unipol (+1,67%), anch’essa al 2/o rimbalzo consecutivo dopo lo scivolone dell’8 agosto a seguito della trimestrale. Bene anche Hera (+1,05%), Recordati (+1%) ed Enel (+0,77%), mentre cedono Stm (-0,85%), Stellantis (-0,68%) ed Eni (-0,27%). Poco mossa Tenaris (-0,16%). Positive senza grandi variazioni le banche. Salgono Bper e Popolare Sondrio (+0,85% entrambe) insieme a Banco Bpm (+0,64%). Più caute Mediobanca (+0,48%), Intesa (+0,43%), Mps (+0,34%) e Unicredit (+0,3%).

