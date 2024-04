Borsa: Milano positiva (+0,9%), corrono Prysmian e Saipem

agenzia

Lo spread risale a 140 punti. Deboli Tenaris, Amplifon, ed Eni

MILANO, 15 APR – Piazza Affari consolida il rialzo nella prima ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,91% a 34.069 punti. In rialzo a 140 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,6 punti al 3,78% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,38%. Brillanti Prysmian (+3,54%), dopo l’acquisizione dell’americana Encore Wire, e Saipem (+2,24%), spinta dagli analisti di Rbc, che hanno indicato un prezzo obiettivo di 3 euro per azione, in crescita del 24% sulla chiusura di venerdì scorso. In luce anche Mps (+2,23%), Leonardo (+2,12%) e Stellantis (+2,09%). Acquisti sui bancari Bps (+1,93%), Intesa e Banco Bpm (+1,81% entrambe), Unicredit (+1,6%) e Bper (+1,12%). Bene Poste (+1,08%), più caute Cucinelli (+0,96%), Ferrari (+0,95%) e Moncler (+0,87%). Pochi i segni meno, limitati a Tenaris (-1,44%), penalizzata insieme a Eni (-1,02%) dal calo del greggio. In calo anche Amplifon (-0,86%), più caute invece Terna (-0,37%) e Tim (-0,35%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Fila (+2,92%), Ovs (+2,65%) e Fincantieri (+2,6%). Contrastate la Lazio (+2,21%) e la Juventus (-2,04%).

